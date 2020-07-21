«Аталанта» обыграла «Болонью» и обошла «Интер», Гасперини удалили

«Аталанта» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии обыграла «Болонью» — 1:0. Отлиичлся Луис Муриэль. На 36-й минуте удалили главного тренера хозяев Джан Пьеро Гасперини.

«Аталанта» набрала 74 очка и вышла на второе место в турнирной таблице. «Интер» (72) провел на матч меньше. «Болонья» (43) — 10-я. Команда не может победить пять встреч подряд.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Аталанта» — «Болонья» — 1:0 (0:0)

Гол: Муриэль, 62.

«Аталанта»: Голлини, Паломино (Шутало, 80), Толой, Джимсити (Кальдара, 86), Гозенс, Кастань, де Рон, Пашалич (Муриэль, 46), Фройлер, Гомес (Малиновский, 66), Сапата (Колли, 66).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Томиясу (Мбай, 74), Медель, Сориано, Сванберг (Домингес, 64), Паласио, Крейчи (Сантандер, 78), Барроу (Сансоне, 64), Сков Ольсен (Орсолини, 64).

Предупреждения: Томиясу, 30. Фройлер, 69. Данилу Ларанжейра, 75. Гозенс, 83. Колли, 90+2. де Рон, 90+4.

Судья: Ла Пенна (Италия).

21 июля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».