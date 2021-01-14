Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Кальяри». Российский полузащитник Алексей Миранчук в стартовом составе. Для него это первое попадание в старт в новом клубе.

«Аталанта»: Спортьелло, Шутало, Ромеро, Джимшити, Маэле, Пессина, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

«Кальяри»: Викарио, Дзаппа, Валюкевич, Чеппителли, Трипальделли, Марин, Калигара, Трамони, Нандес, Соттил, Паволетти.

Игра начнется в 23.15 по московскому времени.