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«Аталанта» — «Кальяри»: Миранчук в стартовом составе

22:26
Футболка Алексея Миранчука в раздевалке &quot;Аталанты&quot;. Фото ФК "Аталанта".
Футболка Алексея Миранчука в раздевалке &quot;Аталанты&quot;. Фото ФК "Аталанта".
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Кальяри». Российский полузащитник Алексей Миранчук в стартовом составе. Для него это первое попадание в старт в новом клубе.

«Аталанта»: Спортьелло, Шутало, Ромеро, Джимшити, Маэле, Пессина, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

«Кальяри»: Викарио, Дзаппа, Валюкевич, Чеппителли, Трипальделли, Марин, Калигара, Трамони, Нандес, Соттил, Паволетти.

Игра начнется в 23.15 по московскому времени.

Аталанта — Кальяри

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