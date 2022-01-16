«Аталанта» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

16 января «Аталанта» в Бергамо сыграет против «Интера» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Интер». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru. Она начнется в 22.40.

«Аталанта» с 41 баллом занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. За команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Интер» с 49 очками лидирует в турнирной таблице серии А.