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Сегодня, 20:45

«Аталанта» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Луис Мурьель.
Фото Reuters

16 января «Аталанта» в Бергамо сыграет против «Интера» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Интер». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте matchtv.ru. Она начнется в 22.40.

«Аталанта» с 41 баллом занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. За команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Интер» с 49 очками лидирует в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 22-й тур
16 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Интер

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Кальяри 0
1-й тайм

П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

18%

1.40

Ф1 (-1)

15%

1.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
серия А
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
7
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 2 : 0
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
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Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

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