Экс-тренер «Торино» Джампаоло станет главным тренером «Сампдории»

Бывший главный тренер «Торино» Марко Джампаоло возглавит «Сампдорию».

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт между клубом и специалистом уже заключен.

На данный момент «Сампдорией» руководит итальянский тренер Роберто Д`Аверса.

Команда проиграла три последних матча и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков в 22 матчах.