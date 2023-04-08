«Аталанта» дома проиграла «Болонье»

«Аталанта» дома уступила «Болонье» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:2.

В составе гостей забивали Никола Сансоне и Риккардо Орсолини.

Бергамаски с 48 очками остались на 6-м месте в турнирной таблице серии А, «Болонья» с 43 очками поднялась на 8-ю строчку.

«Сампдория» дома проиграла «Кремонезе» — 2:3.

Генуэзцы с 15 очками занимают последнее место в серии А, «Кремонезе» (16) — предпоследнее.