«Аталанта» дома проиграла «Болонье»
«Аталанта» дома уступила «Болонье» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:2.
В составе гостей забивали Никола Сансоне и Риккардо Орсолини.
Бергамаски с 48 очками остались на 6-м месте в турнирной таблице серии А, «Болонья» с 43 очками поднялась на 8-ю строчку.
«Сампдория» дома проиграла «Кремонезе» — 2:3.
Генуэзцы с 15 очками занимают последнее место в серии А, «Кремонезе» (16) — предпоследнее.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|
2
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
4
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
5
|Рома
|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|28
|10
|8
|10
|30-34
|38
|
12
|Сассуоло
|28
|10
|7
|11
|36-41
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|1 : 1
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|1 : 2
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|0 : 0
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|2 : 2
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|1 : 1
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|0 : 2
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|2 : 3
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|- : -
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
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