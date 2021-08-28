«Аталанта» сыграла вничью с «Болоньей», Миранчук вышел на замену во втором тайме
«Аталанта» и «Болонья» сыграли вничью (0:0) в матче второго тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме. На 74-й минуте он заменил Марио Пашалича.
Обе команды имеют по четыре очка и делят четвертое-пятое места.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Аталанта» — «Болонья» — 0:0
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс, Мехле (Дзаппакоста, 85), Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Фройлер, Иличич (Ламмерс, 85), Муриэль (Пикколи, 74).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Медель, Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Сков Ольсен, 72).
Предупреждения: Медель, 35. Гозенс, 36. Сансоне, 49. Арнаутович, 53. Хики, 58. Сванберг, 64. Паломино, 79.
Судья: Орсато.
28 августа. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
Методология
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