«Аталанта» близка к подписанию защитника «Милана»

«Аталанта» близка к трансферу защитника «Милана» Диего Лаксальта, сообщает на своем официальном сайте инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В четверг агенты футболиста вылетят в Бергамо, чтобы урегулировать последние детали сделки. Не против выступает и сам «Милан», который планирует отдать Лаксальта в аренду с обязательным выкупом.

Помимо бергамасков на Лаксальта претендуют «Фиорентина» и «Марсель». В прошедшем сезоне Диего провел за «Милан» 20 матчей в Серии А.