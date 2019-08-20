Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» близка к подписанию защитника «Милана»

16:55
Теги:

«Аталанта» близка к трансферу защитника «Милана» Диего Лаксальта, сообщает на своем официальном сайте инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В четверг агенты футболиста вылетят в Бергамо, чтобы урегулировать последние детали сделки. Не против выступает и сам «Милан», который планирует отдать Лаксальта в аренду с обязательным выкупом.

Помимо бергамасков на Лаксальта претендуют «Фиорентина» и «Марсель». В прошедшем сезоне Диего провел за «Милан» 20 матчей в Серии А.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир