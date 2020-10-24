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«Аталанта» без Миранчука проиграла дома «Сампдории»

17:59

«Аталанта» уступила «Сампдории» в домашнем матче 5-го тура серии A (1:3). Счет открыл 37-летний форвард генуэзцев Фабио Квальярелла.

Российский хавбек клуба из Бергамо Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но на поле не вышел. 21 октября он дебютировал за «Аталанту» в игре Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0). Выйдя на поле на 80-й минуте, через 9 минут он забил первый гол за новую команду.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

«Аталанта» — «Сампдория» — 1:3 (0:1)

Голы: Квальярелла, 13 (0:1). Торсби, 59 (0:2). Сапата, 80 — с пенальти (1:2). Янкто, 90+2 (1:3).

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 45 (вратарь)

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Мохика (Толой, 46), Джимсити, Депаоли (Хатебур, 60), Шутало (Гозенс, 46), де Рон (Малиновский, 63), Пашалич, Гомес, Иличич, Ламмерс (Сапата, 46).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Верре, 66), Янкто, Торсби, Квальярелла (Бальде, 65), Дамсгор (Лерис, 73).

Предупреждения: Тонелли, 31. Мохика, 44. Йосида, 47. Малиновский, 66. Бальде, 69. Янкто, 71. Паломино, 86.

Судья: Кальварезе.

24 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

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