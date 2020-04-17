AS: итальянским болельщикам запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянским болельщикам запретят посещать стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает AS со ссылкой на Polesine 24.

По информации источника, сезон-2019/20, приостановленный из-за коронавируса, может возобновиться 31 мая при пустых трибунах. Сообщается, что болельщикам разрешат посещать стадионы не раньше марта 2021 года, когда будут открыты границы и сняты все ограничения, введенные из-за пандемии.

Чемпионат Италии-2019/20 был приостановлен из-за коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу возглавляет «Ювентус» с 63 очками, второе место занимает «Лацио» с 62 очками.

Сезон-2019/20 практически во всех странах мира приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 183 581 человек. Зафиксировано 146 855 летальных исходов от инфекции, вылечились 552 735 человек.