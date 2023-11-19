«Арсенал» зимой может приобрести Влаховича

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович этой зимой может перейти в «Арсенал», сообщает Tuttojuve.

По данным источника, игроком также интересуется «Реал», однако лондонцы лидируют в гонке, так как готовы включить в сделку Томаса Парти.

23-летний серб в этом сезоне провел 10 матчей, забив четыре гола и сделав один результативный пас. Его трансферная стоимость — 70 миллионов евро.

На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.