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Экс-форвард «Ювентуса» Квальярелла объявил о завершении карьеры в 40 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Квальярелла завершил карьеру футболиста.

«Мне просто нужно остановиться. Я сейчас свободный агент, но у меня нет физических качеств, чтобы снова выйти на поле», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport.

Последним клубом 40-летнего итальянца была «Сампдория», которую он покинул минувшим летом. До этого форвард выступал за «Торино», «Ювентус», «Наполи», «Удинезе» и «Асколи».

На счету Квальяреллы 182 гола и 53 результативные передачи в 556 матчах итальянской серии А. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, он забил 8 мячей в 29 матчах за сборную Италии.

Фабио трижды становился чемпионом Италии, играя за «Ювентус», один раз выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.

Фабио Квальярелла
Футбол
Сборная Италии по футболу
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
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 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
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 Верона 12 2 2 8 7-16 8
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 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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