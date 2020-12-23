«Арсенал» претендует на Эриксена

«Арсенал» интересуется полузащитником «Интера» Кристианом Эриксеном, сообщает Sport Witness со ссылкой на Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, «канониры» могут отдать Гранита Джаку в обмен на 28-летнего датчанина. Сообщается, что представители Эриксена уже ведут работу над сделкой.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей за «Интер», пять раз появившись в стартовом составе. Футболист не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 50 миллионов евро.