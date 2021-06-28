Арнаутович бесплатно перейдет в «Болонью»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович перейдет в итальянскую «Болонью», сообщает журналист Фабрицио Романо. Переход 32-летнего австрийца в клуб уже согласован.

Сам Марко уже договорился с руководством «Шанхай СИПГ» о расторжении контракта и присоединится к «Болонье» на правах свободного агента.

Что касается его личного контракта, то он будет подписан на три года, а его зарплата составит 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2009/10 Арнаутович уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета миланского «Интера».