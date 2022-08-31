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Сегодня, 12:10

Источник: «Арис» готов платить Кокорину миллион евро в год

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Арис» готов платить нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину зарплату в 1 миллион евро в год, сообщает «РБ Спорт». При этом аренда для кипрского клуба будет бесплатной.

Ранее стало известно, что Кокорин отказался лететь на Кипр. После этого Viola News проинформировал, что другой кипрский клуб «Аполлон» тоже сделал предложение по трансферу форварда.

«СЭ» ранее сообщал, что нападающий «Фиорентины» находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aris-gotov-platit-kokorinu-million-evro-arenda-besplatnaya/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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2
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
3
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
4
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
5
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
6
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
7
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
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 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
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 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
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 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
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 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
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 Верона 3 0 1 2 3-7 1
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 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 4 0 0 4 4-9 0
20
 Монца 4 0 0 4 2-11 0
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30.08 19:30
Сассуоло – Милан
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Рома – Монца
 3 : 0
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Интер – Кремонезе
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31.08 19:30
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 - : -
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Сампдория – Лацио
 - : -
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Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
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Душан Влахович

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П
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Булай Диа

Салернитана

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Лацио

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И К Ж
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Неуэн Перес

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