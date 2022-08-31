Источник: «Арис» готов платить Кокорину миллион евро в год

«Арис» готов платить нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину зарплату в 1 миллион евро в год, сообщает «РБ Спорт». При этом аренда для кипрского клуба будет бесплатной.

Ранее стало известно, что Кокорин отказался лететь на Кипр. После этого Viola News проинформировал, что другой кипрский клуб «Аполлон» тоже сделал предложение по трансферу форварда.

«СЭ» ранее сообщал, что нападающий «Фиорентины» находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.