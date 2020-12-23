Главный арбитр матча 14-го тура серии А «Ювентус» — «Фиорентина» (0:3) Федерико Ла Пенна может не получить назначение на матч следующего тура, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, к работе арбитра есть претензии со стороны руководящего органа судейства в Италии. При этом решение удалить Хуана Куадрадо в начале матча после консультации с ВАР не оспаривается. Вопросы есть к другим решениям судьи.

Так, в отчете говорится, что он должен был показать вторую желтую карточку игроку «Фиорентины» Борхе Валеро. Упоминаются и ситуации между Гаэтано Кастровилли и Криштиану Роналду, а также Бартломееем Дронговски и Федерико Бернардески.