Антонио Конте: "Нет смысла отрицать тот факт, что у "Интера" возникли трудности на трансферном рынке"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте признал, что у клуба есть проблемы с работой на трансферном рынке. Этим летом миланский клуб подписал Валентино Лазаро, Маттео Политано и Николо Бареллу.

– Нет смысла отрицать тот факт, что у нас возникли трудности, – цитирует Football Italia Конте. – По-прежнему существует довольно большая проблема с приходом и уходом игроков, но в первую очередь с продажами.

Если вы попросите меня быть честным, я скажу, что мы значительно отстаем от графика в различных областях. Нам нужно двигаться дальше. Мы подготовили план, но отстаем от графика, особенно потому, что на самом деле никто не ушел. Теперь нужно значительно ускорить процесс и понять, что многое предстоит сделать в тяжелой борьбе.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр