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Антонио Конте: «Интеру» нужен итальянский дух. Хандановича считаю итальянцем»

20:08

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился целями клуба на ближайший сезон. Специалист возглавил «Интер» этим летом.

— Цель клуба — в первую очередь сосредоточиться на сильных и надежных игроках, — цитирует Football Italia Конте. — Итальянские футболисты дадут эти гарантии. Они знают, как мы работаем. Мы, итальянцы, более заточены на тактику, больше уделяем внимания деталям. нам нужен итальянский дух. Но, например, Хандановича я тоже считаю итальянцем!

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