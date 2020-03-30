Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Италии.

— Я не ожидал подобного сценария того, что произошло в Китае, — приводит слова Кандревы Corriere dello Sport. — Символом этого периода являются фото медсестер в различных больницах Италии с лицами, обремененные усталостью и защитными масками.

Я очень переживал за Даниэле Ругани. Но в то же время я волновался за игроков «Интера», даже если лично не встречал его на поле или в раздевалке.

Это, безусловно, будет новый опыт — закончить чемпионат в июне или июле. Может быть, это не оптимально, учитывая жару и такой долгий перерыв, но посмотрим, что выйдет. Однако говорить о скудетто сейчас неправильно. Сейчас настоящее чемпионство для всех — победа над коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.