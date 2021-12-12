Антон Миранчук: «Леша молодец! Тяжело выходить психологически в старте, когда долго не играл»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал гол Алексея Миранчука за «Аталанту» в матче с «Вероной» (2:1).
«Видел гол брата. Общались с ним только что. Леша молодец! Тяжело выходить психологически в старте, когда долго не играл. Я считаю, он справился, провел хороший матч. Я очень переживаю за него и верю! Надо ли ему куда-то уходить? Я не Леша, я Антон. Мы взрослые люди, каждый может сам за себя отвечать», — сказал Антон Миранчук в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.
Антон Миранчук в воскресенье, 12 декабря, появился в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября и забил первый гол в сезоне-2021/22 чемпионата Италии.
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