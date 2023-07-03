Ансальди продлил контракт с «Пармой»

«Парма» объявила о продлении контракта с защитником Кристианом Ансальди.

Новое соглашение 36-летнего аргентинца рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ансальди выступает за «Парму» с лета прошлого года. Он провел за команду 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее защитник играл за «Торино», «Интер», «Дженоа», «Зенит», «Атлетико», «Рубин» и «Ньэллс Олд Бойз».