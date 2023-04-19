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Форвард «Акрона» Понсе: «Сейчас пытаюсь переосмыслить карьеру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал о своих эмоциях от игры в первой лиге после перехода из серии А.

В 2017-2018 годах Понсе выступал за «Сампдорию» и «Ливорно».

«В карьере любого футболиста есть высшая точка и низшая. Когда я был молодым, естественно, я думал, что карьера пройдет в главных лигах Европы — в Испании, Италии. Увы, этого не произошло. Сейчас пытаюсь переосмыслить карьеру», — приводит слова Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Акрон» 10 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-18-poigravshiy-v-serii-a-forvard-akrona-ponse-o-perekhode-v-pervuyu-ligu-v-karyere-yest-vysshaya-i-nizshaya-tochki
Андрес Понсе
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