«Милан» продлит контракт с Жиру

Форвард «Милана» Оливье Жиру останется в итальянском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, миланцы готовы продлить контракт с 36-летним французом. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Жиру провел 38 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.