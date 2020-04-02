Андреа Барцальи: «Пытаюсь заставить Буффона закончить карьеру и стать тренером»

Тренер «Ювентуса» Андреа Барцальи рассказал о том, как ему работается в туринском клубе.

— Я провел первый месяц, наблюдая, слушая и изучая, так как это все для меня в новинку, — сказал Барзагли во время прямого эфира в Instagram с Фабио Каннаваро. — Быть техническим сотрудником забавно, но быть главным тренером должно быть довольно сложно. Пока я еще не решил, что буду делать в будущем. Мне понравилась идея остаться в «Ювентусе» как минимум на год, чтобы я мог познакомиться с другой стороной футбола.

Я пытаюсь заставить Буффона закончить карьеру и присоединиться к нам, но, честно говоря, он все еще в отличной форме.