«Не хочу тренировать три раза в год». Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не видит себя на посту главного тренера сборной Италии. Специалист заявил, что ему нравится работать в клубе, а о возможности работы в национальной команде он не думал.

«Пока не поменяю мнение, не буду тренировать сборную. Не хочу тренировать три раза в год», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Ранее появилась информация, что руководство Итальянской федерации футбола рассматривает кандидатов на возможную замену Роберто Манчини, который может покинуть национальную команду.

Сборная Италии уступила Северной Македонии и не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.