В Италии вратарь забил победный гол ударом от ворот

Вратарь забил от своих ворот в третьей лиге Италии

Вратарь «Модены» Риккардо Ганьо забил победный гол ударом от ворот в матче 36-го тура итальянской серии С против «Имолезе». Ганьо отличился на 91-й минуте матча и его гол стал победным.

Удар получился настолько сильным, что мяч пролетел практически через все поле и после отскока от газона оказался в воротах соперника.

В серии С (группа В) «Модена занимает первое место, имея 84 очка после 36 туров. «Имолезе» занимает предпоследнюю, 19-ю, строчку с 31 очком.