Рибери пропустит матч «Фиорентины» с «Пармой» из-за перебора желтых карточек

Форвард «Фиорентины» Франк Рибери пропустит матч 26-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

37-летний француз получил дисквалификацию на один матч из-за перебора желтых карточек. Отметим, за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

В текущем сезоне Рибери провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал 4 результативные передачи.