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Сегодня, 09:30

Ананидзе считает, что Кварацхелии не стоит спешить с переходом в чемпионат Англии

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе в интервью «СЭ» заявил, что выступающему за «Наполи» Хвиче Кварацхелии не стоит спешить с переходом в один из ведущих клубов английской премьер-лиги.

— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира, — сказал Ананидзе.

По мнению Ананидзе, Кварацхелия способен стать лучшим игроком в истории грузинского футбола.

— У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит Каха Каладзе. Но Хвича вполне способен его перехватить, — добавил Ананидзе.

Кварацхелия в 2019 году на правах аренды из «Рустави» выступал за «Локомотив», после чего подписал долгосрочный контракт с «Рубином». В марте 2022 года контракт был расторгнут, и футболист транзитом через батумское «Динамо» оказался в «Наполи». В текущем сезоне Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 голевых передач в 20 матчах серии А и Лиги чемпионов.

Джано Ананидзе и&nbsp;Артем Дзюба. «Лучший вариант для Дзюбы — «Ростов». Но там Карпин...» Интервью Джано Ананидзе
Джано Ананидзе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 17 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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