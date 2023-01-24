«Лучший вариант для Дзюбы — «Ростов». Но там Карпин...» Интервью Джано Ананидзе
Джано Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год с перерывами на аренды в «Ростов» и «Крылья Советов». Весной прошлого года он объявил о завершении карьеры из-за частых травм. На тот момент грузинскому полузащитнику было 29.
В воскресенье Ананидзе уже в статусе болельщика посетил первый контрольный матч «Спартака» в Дубае, пообщался с бывшими одноклубниками и дал интервью «СЭ».
— Ты посетил игру «Спартака» с АГМК. С кем из спартаковцев пообщался?
— С Георгием Джикией. Мы списывались еще до игры, когда я приехал в Дубай на отдых с семьей. К сожалению, в команде осталось очень мало тех, с кем я пересекался. Но с Георгием, Артемом Ребровым, Романом Зобниным, Сашей Селиховым всегда рад встретиться.
— За матчами «Спартака» в РПЛ следишь?
— Очень редко: у нас чемпионат России не показывают, да и времени не так много. Но когда получается, слежу. Пару игр в этом сезоне смотрел.
— Как тебе команда Абаскаля? Многие сравнивают ее с романцевским «Спартаком».
— Думаю, это преждевременно. Хотя играют хорошо, не так сильно отстают по очкам от «Зенита». Футбол красивый, но все-таки не романцевский.
— Шансы догнать «Зенит» есть?
— Конечно! Шансы есть всегда. Шесть очков — не так много. Но, разумеется, сделать это очень тяжело, потому что у «Зенита» тоже отличная команда — играют они сильно.
— Видел драку в Питере в последнем матче прошлого года?
— Саму игру не смотрел, но в соцсетях наткнулся на видео потасовки. Это футбол — всякое случается. Правда, за десять лет в «Спартаке» при мне такого не было ни разу, а стоило уйти — произошло, ха-ха! Если честно, впервые наблюдал, чтобы прям команда на команду дрались. Обычно пара человек потолкаются, да и все...
— Круто, когда такие страсти кипят?
— Думаю, да, это очень круто! Все-таки «Спартак» и «Зенит» — это противостояние не только команд, но и городов. В раздевалках все копится, нагнетается, а потом на поле вспыхивает. Считаю, все нормально — это футбол.
— В «Спартаке» и «Ростове» ты общался с Артемом Дзюбой. Он до сих пор без клуба — вы с ним на связи?
— Не скажу, что прямо вот на связи. Иногда переписываемся, комментируем фото друг друга в соцсетях...
— Он найдет команду до конца сезона?
— Думаю, шансы есть. Он хочет еще поиграть — недавно сам сказал об этом где-то в интервью. Наверное, с кем-то подпишется.
— Недавно сорвался его переход в «Торпедо». А какой клуб, на твой взгляд, стал бы идеальным для Дзюбы?
— Думаю, «Ростов» бы подошел ему лучше всего. Он играл там — и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор...
— Так там Карпин.
— Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, «Ростов» — идеальный вариант. Хотя, опять же, с Карпиным это вряд ли возможно... Не знаю, чем в итоге все завершится! Уверен, есть команды, в которых он может играть и приносить пользу. Потому что Дзюба — хороший нападающий. Он это доказал.
— Не можем не спросить про Хвичу, который разрывает серию А. Ты ожидал, что он так раскроется в Италии?
— Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича — это совершенно другой уровень. Просто топ! Он доказывал это даже в Грузии, даже во время тренировок... Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе — о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда!
— Ходят слухи про интерес из Англии.
— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира.
— Прозвище Кварадона он получил по делу?
— Если станет чемпионом в этом сезоне, то по делу.
— Хвича может стать лучшим грузинским футболистом в истории?
— Думаю, да. У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит Каха Каладзе. Но Хвича вполне способен его перехватить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2