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«Лучший вариант для Дзюбы — «Ростов». Но там Карпин...» Интервью Джано Ананидзе

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Джано Ананидзе и Артем Дзюба.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Валерий Карпин и Джано Ананидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Джано Ананидзе и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с экс-хавбеком «Спартака» — о дружбе с Джикией, проблемах Дзюбы и будущем Хвичи.

Джано Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год с перерывами на аренды в «Ростов» и «Крылья Советов». Весной прошлого года он объявил о завершении карьеры из-за частых травм. На тот момент грузинскому полузащитнику было 29.

В воскресенье Ананидзе уже в статусе болельщика посетил первый контрольный матч «Спартака» в Дубае, пообщался с бывшими одноклубниками и дал интервью «СЭ».

— Ты посетил игру «Спартака» с АГМК. С кем из спартаковцев пообщался?

— С Георгием Джикией. Мы списывались еще до игры, когда я приехал в Дубай на отдых с семьей. К сожалению, в команде осталось очень мало тех, с кем я пересекался. Но с Георгием, Артемом Ребровым, Романом Зобниным, Сашей Селиховым всегда рад встретиться.

Кейта Бальде. Нет Промеса — есть Бальде. «Спартак» обыграл команду Касымова

— За матчами «Спартака» в РПЛ следишь?

— Очень редко: у нас чемпионат России не показывают, да и времени не так много. Но когда получается, слежу. Пару игр в этом сезоне смотрел.

— Как тебе команда Абаскаля? Многие сравнивают ее с романцевским «Спартаком».

— Думаю, это преждевременно. Хотя играют хорошо, не так сильно отстают по очкам от «Зенита». Футбол красивый, но все-таки не романцевский.

— Шансы догнать «Зенит» есть?

— Конечно! Шансы есть всегда. Шесть очков — не так много. Но, разумеется, сделать это очень тяжело, потому что у «Зенита» тоже отличная команда — играют они сильно.

Джано Ананидзе. Экс-спартаковец Ананидзе закончил с футболом в 29: «Кому-то казалось — симулирую. Как можно «косить» в 22 года?!»

— Видел драку в Питере в последнем матче прошлого года?

— Саму игру не смотрел, но в соцсетях наткнулся на видео потасовки. Это футбол — всякое случается. Правда, за десять лет в «Спартаке» при мне такого не было ни разу, а стоило уйти — произошло, ха-ха! Если честно, впервые наблюдал, чтобы прям команда на команду дрались. Обычно пара человек потолкаются, да и все...

— Круто, когда такие страсти кипят?

— Думаю, да, это очень круто! Все-таки «Спартак» и «Зенит» — это противостояние не только команд, но и городов. В раздевалках все копится, нагнетается, а потом на поле вспыхивает. Считаю, все нормально — это футбол.

Джано Ананидзе и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джано Ананидзе и Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В «Спартаке» и «Ростове» ты общался с Артемом Дзюбой. Он до сих пор без клуба — вы с ним на связи?

— Не скажу, что прямо вот на связи. Иногда переписываемся, комментируем фото друг друга в соцсетях...

— Он найдет команду до конца сезона?

— Думаю, шансы есть. Он хочет еще поиграть — недавно сам сказал об этом где-то в интервью. Наверное, с кем-то подпишется.

Артем Дзюба. Дзюба не нужен даже аутсайдеру РПЛ. Это конец большой карьеры?

— Недавно сорвался его переход в «Торпедо». А какой клуб, на твой взгляд, стал бы идеальным для Дзюбы?

— Думаю, «Ростов» бы подошел ему лучше всего. Он играл там — и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор...

— Так там Карпин.

— Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, «Ростов» — идеальный вариант. Хотя, опять же, с Карпиным это вряд ли возможно... Не знаю, чем в итоге все завершится! Уверен, есть команды, в которых он может играть и приносить пользу. Потому что Дзюба — хороший нападающий. Он это доказал.

Валерий Карпин и Джано Ананидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин и Джано Ананидзе.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Не можем не спросить про Хвичу, который разрывает серию А. Ты ожидал, что он так раскроется в Италии?

— Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича — это совершенно другой уровень. Просто топ! Он доказывал это даже в Грузии, даже во время тренировок... Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе — о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда!

— Ходят слухи про интерес из Англии.

— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Рубине&raquo;. Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

— Прозвище Кварадона он получил по делу?

— Если станет чемпионом в этом сезоне, то по делу.

— Хвича может стать лучшим грузинским футболистом в истории?

— Думаю, да. У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит Каха Каладзе. Но Хвича вполне способен его перехватить.

Джано Ананидзе
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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