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Симоне Индзаги прокомментировал удаление Шкриньяра в матче «Интера» с «Эмполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды от «Эмполи» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии и поделился мнением об удалении защитника и капитана «нерадзурри» Милана Шкриньяра.

Словак получил две желтых карточки за 40 минут встречи и покинул поле. Перед игрой появилась информация о том, что футболист не будет продлевать контракт с «Интером» и близок к переходу в «ПСЖ».

«Мы понимали, что будет сложно, это серьезное поражение, которое замедлит нас в чемпионате. Очевидно, это был не лучший вечер для «Интера», но когда мы остались вдесятером, стало еще сложнее.
Мы старались обороняться и быть опасными в контратаках, упустили шансы сравнять счет, потому что слишком спешили. Удаление Шкриньяра? Я еще не смотрел повторы моментов, в которых он получил желтые карточки. Никогда не видел, чтобы игрок домашней команды получил два предупреждения в первые 35-40 минут матча. Шкриньяр упорно тренируется и сохраняет спокойствие, несмотря на то, что переговоры по новому контракту с клубом приостановлены. «Интер» работает над его ситуацией и пытается решить вопросы с другими футболистами, которые находятся в похожем положении», — приводит Football Italia слова Индзаги.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 19 матчах.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
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