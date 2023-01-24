Симоне Индзаги прокомментировал удаление Шкриньяра в матче «Интера» с «Эмполи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды от «Эмполи» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии и поделился мнением об удалении защитника и капитана «нерадзурри» Милана Шкриньяра.

Словак получил две желтых карточки за 40 минут встречи и покинул поле. Перед игрой появилась информация о том, что футболист не будет продлевать контракт с «Интером» и близок к переходу в «ПСЖ».

«Мы понимали, что будет сложно, это серьезное поражение, которое замедлит нас в чемпионате. Очевидно, это был не лучший вечер для «Интера», но когда мы остались вдесятером, стало еще сложнее.

Мы старались обороняться и быть опасными в контратаках, упустили шансы сравнять счет, потому что слишком спешили. Удаление Шкриньяра? Я еще не смотрел повторы моментов, в которых он получил желтые карточки. Никогда не видел, чтобы игрок домашней команды получил два предупреждения в первые 35-40 минут матча. Шкриньяр упорно тренируется и сохраняет спокойствие, несмотря на то, что переговоры по новому контракту с клубом приостановлены. «Интер» работает над его ситуацией и пытается решить вопросы с другими футболистами, которые находятся в похожем положении», — приводит Football Italia слова Индзаги.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 19 матчах.