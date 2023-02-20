Амброзини восхитился игрой Тео Эрнандеса в «Милане»

Экс-игрок «Милана» Массимо Аброзини после матча с «Монцей» (1:0) рассказал, что думает об игре защитника Тео Эрнандеса команды в этом сезоне серии А.

«Он теперь снова тот, которого мы знаем. После чемпионата мира у него был физический и психологический спад. Сейчас он снова становится тем невероятным игроком, к которому мы все привыкли», — цитирует Амброзини pianetamilan.it.

В этом сезоне футболист забил 20 голов, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.