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Сегодня, 13:04

Амброзини восхитился игрой Тео Эрнандеса в «Милане»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Милана» Массимо Аброзини после матча с «Монцей» (1:0) рассказал, что думает об игре защитника Тео Эрнандеса команды в этом сезоне серии А.

«Он теперь снова тот, которого мы знаем. После чемпионата мира у него был физический и психологический спад. Сейчас он снова становится тем невероятным игроком, к которому мы все привыкли», — цитирует Амброзини pianetamilan.it.

В этом сезоне футболист забил 20 голов, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Тео Эрнандес
ФК Милан
Массимо Амброзини
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