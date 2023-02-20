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Сегодня, 08:51

«Интер» готов купить Маркуса Тюрама

Виктория Кравченко
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«Интер» является главным фаворитом на покупку игрока «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает Calciomercato.

По данным источника, сам футболист также хочет продолжить карьеру в серии А, где долгое время играл его отец Лилиан Тюрам («Парма», «Ювентус»).

На данный момент детали возможного сотрудничества не сообщаются.

Срок контракта 25-летнего француза истекает по окончании сезона. Интерес к нему проявляют «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» и «Интер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше бундеслиги форвард отметился 11 голами в 20 матчах.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
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Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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