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Сегодня, 03:56

Аллегри прокомментировал выход «Милана» в полуфинал Кубка италии

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Сассуоло» в 1/4 финала Кубка Италии.

«Довольны Влаховичем и Закарией, которые очень хорошие игроки и быстро освоились. Эти игроки обладают характеристиками, которых у нас не было раньше. Мы рады, что у нас есть Влахович, ему нужно прибавлять, но это нормальный процесс для любого игрока.

Во втором тайме мы создали много моментов и справились в обороне. У нас был правильный настрой, мы были более агрессивны, быстро забирали себе мяч, и это имеет значение, особенно против такой команды, как «Сассуоло».

Потенциально мы отстаем от «Интера» на 11 очков, но нужно сосредоточиться на «Аталанте». Это физически очень качественная команда, они будут заряжены после вылета из Кубка Италии, поэтому нам нужно выложиться по полной в воскресенье и посмотреть, что из этого выйдет", — сказал Аллегри Sport Mediaset.

Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Ювентус» в седьмой раз за восемь сезонов вышел в полуфинал Кубка Италии
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И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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