Аллегри прокомментировал выход «Милана» в полуфинал Кубка италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Сассуоло» в 1/4 финала Кубка Италии.

«Довольны Влаховичем и Закарией, которые очень хорошие игроки и быстро освоились. Эти игроки обладают характеристиками, которых у нас не было раньше. Мы рады, что у нас есть Влахович, ему нужно прибавлять, но это нормальный процесс для любого игрока.

Во втором тайме мы создали много моментов и справились в обороне. У нас был правильный настрой, мы были более агрессивны, быстро забирали себе мяч, и это имеет значение, особенно против такой команды, как «Сассуоло».

Потенциально мы отстаем от «Интера» на 11 очков, но нужно сосредоточиться на «Аталанте». Это физически очень качественная команда, они будут заряжены после вылета из Кубка Италии, поэтому нам нужно выложиться по полной в воскресенье и посмотреть, что из этого выйдет", — сказал Аллегри Sport Mediaset.