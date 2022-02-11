«Ювентус» в седьмой раз за восемь сезонов вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Команда вышла в полуфинал турнира.

7 — Juventus have qualified to the Coppa Italia semi-final in seven of the last eight seasons. Supremacy.#JuventusSassuolo #CoppaItalia — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 10, 2022

Команда вышла в эту стадию в седьмой раз за последние восемь сезонов. В 2015, 2016, 2017, 2018 и 2021 году «Юве» выиграл турнир.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной». Другую пару составят «Милан» и «Интер».

«Старая синьора» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии (10).