«Ювентус» в седьмой раз за восемь сезонов вышел в полуфинал Кубка Италии
«Ювентус» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Команда вышла в полуфинал турнира.
7 — Juventus have qualified to the Coppa Italia semi-final in seven of the last eight seasons. Supremacy.#JuventusSassuolo #CoppaItalia— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 10, 2022
Команда вышла в эту стадию в седьмой раз за последние восемь сезонов. В 2015, 2016, 2017, 2018 и 2021 году «Юве» выиграл турнир.
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной». Другую пару составят «Милан» и «Интер».
«Старая синьора» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии (10).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|23
|16
|5
|2
|54-19
|53
|
2
|Наполи
|24
|16
|4
|4
|45-16
|52
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
4
|Ювентус
|24
|13
|6
|5
|36-21
|45
|
5
|Аталанта
|23
|12
|7
|4
|45-28
|43
|
6
|Лацио
|24
|11
|6
|7
|49-39
|39
|
7
|Рома
|24
|12
|3
|9
|40-30
|39
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
|Верона
|24
|9
|6
|9
|43-40
|33
|
10
|Торино
|23
|9
|5
|9
|30-23
|32
|
11
|Эмполи
|24
|8
|6
|10
|37-47
|30
|
12
|Сассуоло
|24
|7
|8
|9
|39-42
|29
|
13
|Болонья
|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|23
|3
|3
|17
|16-55
|11
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|21
|1
|4
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