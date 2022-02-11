Влахович готов к полуфиналу Кубка Италии против «Фиорентины»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович после выхода в полуфинал Кубка Италии признался, что игра с «Фиорентиной» будет такой же, как и любая другая. Ранее форвард выступал за «фиалок».

«Адаптация займет время, но, как уже говорил, я многим обязан своим одноклбуникам, тренеру и клубу за то, что они оказали мне такую большую поддержку. Без них ничего не было бы возможно, для меня большая честь играть здесь и быть в этой фантастической команде.

Мы хорошо ладим как на поле, так и за его пределами, так как Пауло и Альваро — хорошие ребята. Я здесь, чтобы учиться и пытаться достичь их уровня.

Полуфинал с «Фиорентиной»? Думаю только о матче и о победе. Это будет такая же игра, как и любая другая. Мы здесь, чтобы играть в футбол, и для меня это не проблема", — сказал серб Sport Mediaset.