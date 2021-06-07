Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег

В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отмывании денег, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Verita.

Специалист неоднократно получал переводы от мальтийской компании Oia service limited, обвиняемой в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве, а также связанной с итальянской преступной группировкой.

Сотрудники банка, где обслуживается Аллегри, сообщили, что с августа 2018 года по апрель 2021 года клиент получил семь банковских переводов на общую сумму 161 тысячу евро.

Кроме того, за тот же период тренер получил еще 7 переводов на 168 тысяч евро от словенской компании Hit D.D. Nova Gorica.

Еще 80 тысяч евро были получены от компании из Монако. Этот перевод вызвал особые подозрения у центрального банка Италии, так как нет никаких документов, оправдывающих получение этих средств из-за границы.

Также указано, что за указанный период Аллегри потратил 356 тысяч евро в казино, связанных с вышеупомянутыми компаниями из Монако и Словении.