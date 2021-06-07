Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллегри отреагировал на новость о подозрениях по поводу его участия в финансовых махинациях

07:15
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на новость о том, что попал под подозрение по поводу возможного участия в финансовых махинациях, а именно в отмывании денег.

«По поводу новостей, опубликованных обо мне сегодня, я абсолютно твердо заявляю, что не имею отношения к любой незаконной деятельности, включая отмывание денег», — заявил Аллегри Corriere dello Sport.

Напомним, Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса» в мае этого года. Он находился без работы с момента отставки из «Юве» в 2019 году.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Костя Цзю оценил шансы Джигана на победу в бою с Емельяненко
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд