Аллегри отреагировал на новость о подозрениях по поводу его участия в финансовых махинациях

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на новость о том, что попал под подозрение по поводу возможного участия в финансовых махинациях, а именно в отмывании денег.

«По поводу новостей, опубликованных обо мне сегодня, я абсолютно твердо заявляю, что не имею отношения к любой незаконной деятельности, включая отмывание денег», — заявил Аллегри Corriere dello Sport.

Напомним, Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса» в мае этого года. Он находился без работы с момента отставки из «Юве» в 2019 году.