Аллегри поделился мнением о своем будущем в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о своем будущем в туринском клубе.

«Мой контракт с «Ювентусом» рассчитан еще на два года, и я хочу его выполнить.

Оказаться в еврокубках, учитывая снятие 10 очков было бы невероятно", — цитирует Аллегри журналист Джанлука ди Марцио.