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Лукаку согласен на понижение зарплаты ради того, чтобы не возвращаться в «Челси»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не хочет покидать миланский клуб в летнее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника арендное соглашение форварда с миланским клубом истекает этим летом летом и он должен будет вернуться в «Челси», однако сам Лукаку этого не хочет.

Футболист согласен пойти на понижение зарплаты ради того, что бы остаться в «Интере». На данный момент бельгиец получает 11 миллионов евро.

Клубы обсудят будущее игрока после финала Лиги чемпионов.

Аренда форварда в «Интере» завершится в конце сезона. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний Лукаку провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
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 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
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 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
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 Специя 36 6 13 17 30-56 31
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 Верона 36 7 9 20 29-55 30
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