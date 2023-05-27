Лукаку согласен на понижение зарплаты ради того, чтобы не возвращаться в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не хочет покидать миланский клуб в летнее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника арендное соглашение форварда с миланским клубом истекает этим летом летом и он должен будет вернуться в «Челси», однако сам Лукаку этого не хочет.

Футболист согласен пойти на понижение зарплаты ради того, что бы остаться в «Интере». На данный момент бельгиец получает 11 миллионов евро.

Клубы обсудят будущее игрока после финала Лиги чемпионов.

Аренда форварда в «Интере» завершится в конце сезона. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний Лукаку провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.