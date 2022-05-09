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Сегодня, 16:05

Аллегри останется на посту главного тренер «Ювентуса» на следующий сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту вне зависимости от результата финального матча Кубка Италии, сообщает Calciomercato.

Это единственный трофей, который может выиграть туринский клуб в нынешнем сезоне. Однако данный матч не будет определяющим для тренера «бьянконери».

Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что в финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет против «Интера». Встреча состоится в среду, 11 мая. Начало — 22.00 (мск).

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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