Аллегри останется на посту главного тренер «Ювентуса» на следующий сезон
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту вне зависимости от результата финального матча Кубка Италии, сообщает Calciomercato.
Это единственный трофей, который может выиграть туринский клуб в нынешнем сезоне. Однако данный матч не будет определяющим для тренера «бьянконери».
Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года.
Напомним, что в финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет против «Интера». Встреча состоится в среду, 11 мая. Начало — 22.00 (мск).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
7
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
8
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 1
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|2 : 0
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|1 : 3
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|4 : 3
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|1 : 1
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 3
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
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