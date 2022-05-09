Аллегри останется на посту главного тренер «Ювентуса» на следующий сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту вне зависимости от результата финального матча Кубка Италии, сообщает Calciomercato.

Это единственный трофей, который может выиграть туринский клуб в нынешнем сезоне. Однако данный матч не будет определяющим для тренера «бьянконери».

Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что в финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет против «Интера». Встреча состоится в среду, 11 мая. Начало — 22.00 (мск).