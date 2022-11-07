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Аллегри: «Наполи» идет впечатляющими темпами, но посмотрим, что будет после ЧМ-2022»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:0).

«Было очень интересно наблюдать за этой игрой, особенно учитывая то, что в первом тайме нам немного повезло. Но когда ты действуешь активно, работаешь на партнеров, то шансы на удачный итог возрастают. То, что мы обыграли «Интер» после трех поражений и ничьей, приносит настоящее удовлетворение. Было важно победить. Мы допустили только один опасный момент, когда после ошибки Рабьо шанс получил Лаутаро Мартинес. При таком отношении к делу мы едва ли будем пропускать.

Сезон длинный. У нас были неудачи — в Лиге чемпионов в особенности. От победы над «Интером» мы получили удовольствие, но теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. «Наполи» идет вперед впечатляющими темпами, но посмотрим, что будет после чемпионата мира», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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Серия А: «Рома» проиграла «Лацио», «Ювентус» победил «Интер» и другие матчи 13-го тура
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 2 : 1
6.11 17:00
Монца – Верона
 2 : 0
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 0 : 2
6.11 20:00
Рома – Лацио
 0 : 1
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 2 : 0
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Ювентус

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Лацио

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Удинезе

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Мариу Руй

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Лечче

 12 1 4
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