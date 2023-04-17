Аллегри оценил игру Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает об игре форварда «ПСЖ» Поля Погба.

«Я увидел улучшения в кондициях Погба, однако он по-прежнему далек от оптимального состояния и не готов играть по 90 минут. Будем постепенно увеличивать его нагрузку», — цитирует DAZN Аллегри.

В этом сезоне 30-летний Погба провел лишь три матча в серии А. Футболист недавно восстановился от травмы.