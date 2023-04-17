Смоллинг согласовал новый контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение с 33-летним англичанином будет рассчитано до лета 2025 года, по которому игрок будет получать 3,5 млн евро.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.