Алессио Романьоли: "Игуаин - лучший нападающий в мире. Разочарован его уходом из "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли заявил, что его бывший одноклубник Гонсало Игуаин является лучшим форвардом в мире. 31-летний аргентинец перешел в "Челси" 23 января - первую половину сезона он провел в миланском клубе.

- Горечи от его ухода нет. Я до сих пор считаю его лучшим нападающим в мире, - приводит слова Романьоли Football Italia. - Я разочарован его решением, но он сделал свой выбор, который мы должны уважать.

Я могу перейти в "Ювентус"? Не слышал об этом. Я очень счастлив в "Милане", поэтому не вижу смысла менять клуб.

В текущем сезоне Игуаин провел 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи. Романьоли принял участие в 24 встречах за "Милан" и отметился 2 забитыми мячами.

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