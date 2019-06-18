Алессандро Неста – главный тренер "Фрозиноне"

Алессандро Неста стал новым главным тренером "Фрозиноне", который по итогам прошедшего сезона вылетел в Серию В, сообщает официальный сайт клуба. Со специалистом заключено двухлетнее соглашение.

43-лентий Неста ранее тренировал "Майами" и "Перуджу". Он занял с командой восьмое место в серии В, что позволило ей сыграть в плей-офф за выход в высший дивизион. Однако уже на первой стадии "Перуджа" проиграла "Вероне"(1:4) и вылетела. После этого специалист был освобожден от занимаемой должности.

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