Защитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци рассказал о своем положении в клубе.

— В Боснии я играл, чтобы Фонсека изменил свое мнение, — приводит слова Флоренци La Gazzetta dello Sport. — Но я сделал это и для себя, я просто думаю об игре, хочу внести свой вклад в «Роме». Я надеюсь убедить Фонсеку в ближайшее время.

Если я хочу быть капитаном, я должен показывать пример: как это было в последние несколько лет, я представляю «Рому». Мы все должны молча работать, если это делает капитан, все остальные тоже будут делать также", — отметил Флоренци.

В текущем сезоне Флоренци провел 8 матчей в серии А, а также 4 игры в отборочном турнире Евро-2020.