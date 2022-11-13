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13 ноября, 16:12

Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ромой»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» на своем поле примет «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне хавбек провел в серии А 8 матчей, в которых забил 2 гола.

Матч «Рома» — «Торино» начнется в 17.00 по московскому времени.

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Алексей Миранчук
ФК Рома
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
4
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
5
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
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Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
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Аталанта – Интер
 2 : 3
13.11 17:00
Рома – Торино
 1 : 1
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Монца – Салернитана
 3 : 0
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