Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ромой»

«Рома» на своем поле примет «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне хавбек провел в серии А 8 матчей, в которых забил 2 гола.

Матч «Рома» — «Торино» начнется в 17.00 по московскому времени.