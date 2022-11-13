«Ливерпуль» планирует купить Кварацхелию и Осимхена у «Наполи»

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в приобретении двоих футболистов «Наполи» — полузащитника Хвичи Кварацхелии и нападающего Виктора Осимхена, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, покупка обоих игроков обойдется английскому клубу минимум в 200 миллионов евро. «Красные» планируют организовать оба трансфера уже летом 2023 года. Руководство «Ливерпуля» восхищается игроками и впечатлено тем, как дуэт сыграл против мерсисайдцев в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне «Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе A. «Ливерпуль» занял в этой же группе вторую строчку.

За 17 матчей за неаполитанцев Кварацхелия забил восемь голов и отдал десять результативных передач. 23-летний Осимхен, в свою очередь, является лучшим бомбардиром чемпионата Италии и забил десять голов за 14 матчей во всех турнирах.

Трансферная стоимость Осимхена по данным портала Transfermarkt — 70 миллионов евро, —а стоимость Кварацхелии — 60 миллионов евро.