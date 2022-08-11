Бремер о переходе в «Ювентус»: «Здесь я могу побороться за важные титулы»
Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер прокомментировал переход в туринский клуб из «Торино». Бразилец заключил контракт с новой командой до 2027 года.
«Мы сосредоточены на том, чтобы сильно начать сезон против «Сассуоло» в понедельник. В этом году все игроки сосредоточены на том, чтобы вернуть клуб в нужное русло. Мы хотим побеждать в «Ювентусе». Здесь я могу побороться за важные титулы. «Ювентус» стремится побеждать, быть на вершине, поэтому присоединиться к такому клубу было правильным решением», — приводит слова Бремера пресс-служба туринского клуба.
В прошлом сезоне 25-летний Бремер принял участие в 33 матчах «Торино», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Его признали лучшим защитником сезона в серии А.
В матче 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет «Сассуоло». Игра состоится 15 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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