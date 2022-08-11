Бремер о переходе в «Ювентус»: «Здесь я могу побороться за важные титулы»

Бремер заявил, что в «Ювентусе» сможет побороться за важные титулы

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер прокомментировал переход в туринский клуб из «Торино». Бразилец заключил контракт с новой командой до 2027 года.

«Мы сосредоточены на том, чтобы сильно начать сезон против «Сассуоло» в понедельник. В этом году все игроки сосредоточены на том, чтобы вернуть клуб в нужное русло. Мы хотим побеждать в «Ювентусе». Здесь я могу побороться за важные титулы. «Ювентус» стремится побеждать, быть на вершине, поэтому присоединиться к такому клубу было правильным решением», — приводит слова Бремера пресс-служба туринского клуба.

В прошлом сезоне 25-летний Бремер принял участие в 33 матчах «Торино», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Его признали лучшим защитником сезона в серии А.

В матче 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет «Сассуоло». Игра состоится 15 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.