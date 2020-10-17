Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в числе запасных игроков команды из Бергамо в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Россиянин может дебютировать в серии А в день своего 25-летия.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Аталанта».
Напомним, Миранчук перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в конце августа, но пока не провел за новую команду ни одного матча, так как восстанавливался после травмы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.