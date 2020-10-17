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Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

15:04
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в числе запасных игроков команды из Бергамо в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Россиянин может дебютировать в серии А в день своего 25-летия.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Аталанта».

Напомним, Миранчук перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в конце августа, но пока не провел за новую команду ни одного матча, так как восстанавливался после травмы.

Наполи — Аталанта

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