«Несколько вспышек, но мало конкретики». Миранчук разочаровал в матче с «Болоньей»

В воскресенье «Аталанта» уступила дома «Болонье» (1:2) в ключевом для клуба из Бергамо матче, который состоялся в 27-м туре серии А. Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте и в третьей встрече подряд получил невысокие оценки от итальянских спортивных СМИ.

Tuttosport — 5,5: «Несколько вспышек, но мало конкретики».

Corriere dello Sport — 5,5: «Несмотря на то что вроде бы появился на поле со свежими силами, мало чем себя проявил — разве что одним красивым ударом из-за штрафной».

La Gazzetta dello Sport — 6,0.

После этой игры «Болонья» закрепилась на четвертом месте с 51 очком, а «Аталанта» оказалась на шестом с 46. Следующим соперником бергамасков станет «Ювентус» — матч пройдет 10 марта в Турине.